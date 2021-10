In de ophefmakende RTBF-documentaire over het voetbalschandaal Operatie Zero worden ook vraagtekens geplaatst bij de play-offs in 2014, die RSC Anderlecht won na een erg spannende eindsprint. Roland Duchâtelet, destijds voorzitter van Standard, zegt al langer dat hij ervan overtuigd is dat die play-offs verkocht waren. Herlees een fragment uit zijn interview aan Sport/Voetbalmagazine van april 2019.

Duchâtelet heeft altijd gezegd dat de play-offs van 2014 voor hem de aanleiding waren om uit het voetbal te stappen. 'Wij hadden altijd kampioen moeten worden en werden dat niet omdat er matchfixing is geweest. Daar ben ik nog altijd van overtuigd.

'Niet bij mijn spelers, maar er zijn zaken gebeurd in de arbitrage en bij de andere ploegen die wel erg vreemd waren. Ik heb dat onmiddellijk gemeld aan de speciale voetbalcel die daarvoor is opgericht. Die mensen hebben de beelden kunnen bekijken.'

Duchâtelet zei in het interview ook niet te geloven in concrete gevolgen, omdat een en ander 'nog altijd onvoldoende een prioriteit bij justitie' was en omdat 'je ook nu weinig mensen zult vinden die daar iets willen over zeggen. Het is makkelijker om te zwijgen.'

Wie geen bewijzen heeft, moet toch zwijgen? Duchâtelet: 'Dat zal best een bepaalde terughoudendheid bij sommigen verklaren, maar er zijn er wel die harde bewijzen hebben en die ook zwijgen. Feit is dat het nu wel allemaal zeer traag gaat. De wetten en reglementen helpen de rechters niet. Er zijn te veel mogelijkheden voor mensen die willen ontsnappen aan het gerecht en niet genoeg mogelijkheden voor de onderzoeksrechters en rechters om mensen te straffen. We hebben het geluk in België een zeer integer gerecht te hebben, ik kan u verzekeren dat er veel landen zijn waar dat niet zo is. Maar onze rechters hebben het nadeel van een oeverloos complexe wetgeving. Zeker in een verhaal zoals het voetbal, met zoveel actoren. Probeer die puzzel maar eens in elkaar te krijgen.'

Herlees het integrale interview met Roland Duchâtelet uit 2019.

