De triomftocht van Union, vorig seizoen nog in 1B, verraadt dat er ook in de Belgische tweede klasse spelers met potentieel rondlopen. Wij diepen er vijf op. Vandaag: Koki Saito van Lommel SK.

De 20-jarige Saito tekende vorige winter een contract tot 2025 bij de Limburgers. De Japanse jeugdinternational speelde zich in eigen land in de kijker toen hij in 2019 een belangrijk aandeel had in de promotie van FC Yokohama.

De spits is meteen ook de eerste Japanner in Lommelse loondienst. Volgens verschillende media zou met zijn overgang een slordige 2,2 miljoen euro zijn gemoeid. Een stevig bedrag naar 1B-normen, maar met de ondersteuning en ambities van de kapitaalkrachtige City Football Group valt dit enigszins te relativeren.

Anderzijds toont het prijskaartje ook meteen het potentieel en vertrouwen in de jonge aanvaller. De City Football Group, meerderheidsaandeelhouder van Lommel SK, heeft trouwens ook een aandeel bij Yokohama Marinos, stadsgenoot van de ex-ploeg van Saito.

De Japanner was een tijdje in beeld bij STVV, waar hij na contact met de Japanse CEO zelfs een rondleiding kreeg, maar tot een transfer kwam het toen niet.

Het is al even bekend dat Japanners dankzij hun sterke mentaliteit goed aarden in onze competitie, denk daarbij maar aan Ryota Morioka, Yuma Suzuki en recent ook Kaoru Mitoma. Mogelijk is Saito de volgende op dat lijstje.

Door Ruben Courant

Fiche Koki Saito °10 augustus 2001 Wedstrijden in 1B 2021/22: 13 Goals: 3 Assists: 1

